Отмена ОГЭ, перенос ЕГЭ. Какие еще изменения в проведении экзаменов?

В этом году ЕГЭ школьники будут сдавать гораздо позже.

Об этом стало известно от Министерства просвещения РФ.

Напомним, ранее сроки проведения первого единого государственного экзамена уже были перенесены на 8 июня.

Однако, по рекомендациям органов здравоохранения, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, их решили передвинуть еще раз, на более поздний период.

Когда именно выпускники будут сдавать экзамены, пока неизвестно. Обещали сообщить в ближайшие дни.

Время будет утверждено правительством РФ и закреплено в законе Госдумой РФ и Советом Федерации.

Минпросвещения также отмечает, что сдавать ЕГЭ могут не все. Тем, кто не планирует учиться к вузах, в аттестат выставят оценки по итогам года.

Для тех, кто намерен поступать в университет, сдача единых госэкзаменов обязательна.

При проведении ЕГЭ Роспотребнадзор дал санитарно-гигиенические рекомендации. Главные из них:

проводить генеральную уборку с дезинфекцией помещений;

уменьшить количество школьников в классах;

измерять температуру бесконтактным термометром;

обеспечить школы антисептиками для рук;

не допускать скопления школьников;

соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, за партами сидеть по 1 человеку.

В 9-х классах экзамены отменили вовсе. Оценки в аттестате выставят по итогу годовых.