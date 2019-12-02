Скриншот кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Ограбили один из детских садов в станице Динской
Такое сообщение поступило сегодня утром, 2 декабря, в «РВС».
На данный момент известно, что в понедельник родители не повели своих детей в дошкольное учреждение по этой причине.
«Вроде ограбили некоторые группы, украли технику, но что именно, неизвестно. Возможно, принтеры, ноутбуки, да больше и брать вроде нечего», – рассказывает подписчик.
В полиции подтвердили факт ограбления.
«В данный момент следственно-оперативная группа работает на месте», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Динскому району.
Комментарии
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