Ограбили один из детских садов в станице Динской

Ограбили один из детских садов в станице Динской
Скриншот кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Ограбили один из детских садов в станице Динской

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5 часов назад Газета РВСДетсадДинскаяДинской районНовости Динского районаОграбили детский сад

Такое сообщение поступило сегодня утром, 2 декабря, в «РВС».

На данный момент известно, что в понедельник родители не повели своих детей в дошкольное учреждение по этой причине.

«Вроде ограбили некоторые группы, украли технику, но что именно, неизвестно. Возможно, принтеры, ноутбуки, да больше и брать вроде нечего», – рассказывает подписчик.

В полиции подтвердили факт ограбления.

«В данный момент следственно-оперативная группа работает на месте», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Динскому району.

Комментарии

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* 4 часа назад

На прошлой неделе 29-й ДС ограбили...

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1
Татьяна
Татьяна 3 минуты назад

А сторожа в отсутчтвии.....

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0