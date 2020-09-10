Около 4 школы в Динской сделали новый тротуар
Мы не раз обращали внимание на то, что возле АОУ СОШ № 4 Динской нет качественного тротуара.
Школа ухоженная, асфальт ровный, плитка на Красной новая, а проход к образовательному учреждению оставлял желать лучшего: частями асфальт с травой, где-то грунт...
Теперь школьники ходят по новой асфальтированной дорожке.
Администрация СОШ № 4 выражает благодарность депутату ЗСК Алексею Кондратенко, который помог им в решении этого вопроса.
Комментарии
Оставлял желать лучшего - это очень высокая оценка.
Половину учебного года там были грязь непролазная и лужи.
Больше 10 лет обращались везде.
Спасибо! Сделали.
Даëшь выборы каждые полгода!
Глядишь порядка больше станет. Хоть что-то до людей дойдëт.