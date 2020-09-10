Около 4 школы в Динской сделали новый тротуар

Мы не раз обращали внимание на то, что возле АОУ СОШ № 4 Динской нет качественного тротуара.



Школа ухоженная, асфальт ровный, плитка на Красной новая, а проход к образовательному учреждению оставлял желать лучшего: частями асфальт с травой, где-то грунт...



Теперь школьники ходят по новой асфальтированной дорожке.

Администрация СОШ № 4 выражает благодарность депутату ЗСК Алексею Кондратенко, который помог им в решении этого вопроса.



