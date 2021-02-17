Около 400 кг мимозы незаконно пытались ввезти в Россию

В прошедшие выходные на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни пресекли две попытки незаконного провоза через границу цветочной партии.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, в багажнике автомобиля, который подъехал к пункту пропуска со стороны Абхазии, обнаружили 25 связок мимозы весом более 136 килограммов. Необходимых документов на товар у водителя не было.

Житель Абхазии пояснил, что мимозу он вез в Сочи для продажи и не знал о порядке оформления сельскохозяйственной продукции для коммерческих целей. Он думал, что документы ему “выпишут на российской стороне”. На мужчину возбудили дело об административном правонарушении.

Подозрение у таможенников также вызвала "Газель", инспектор остановил машину и вывел из транспортного потока. Но водитель дождался наплыва автомобилей и самовольно выехал с территории таможенного поста по направлению в Российскую Федерацию.

Правоохранители остановили мужчину и вернули его в пункт пропуска. В салоне машины обнаружили 22 связки мимозы весом более 232 килограммов. Цветы тоже перевозили для дальнейшей реализации в России. По этому факту возбудили 3 дела об административных правонарушениях.