Около Динской произошло ДТП с тремя автомобилями (видео)

Вчера, 10 ноября, несколько читателей «РВС» сообщили о ДТП между Динской и Первореченским.

Позже в редакцию обратилась и жена одного из участников аварии. Она рассказала следующую версию.

«В аварии участвовали три авто. УАЗ, “Опель” и “Газель”. Мой муж – участник ДТП, водитель УАЗа. Он ехал из Первореченского в сторону Динской. Ему надо было повернуть налево, он включил левый поворотник и остановился. В тот момент, когда он начал поворачивать, его стал обгонять “Опель” на скорости около 150 км/ч. Удар пришелся в колесо УАЗа, но по касательной, на фото видно, что у “Опеля” счесана правая сторона. Затем “Опель” не справился с управлением и влетел в Газель, которая следовала в том же направлении, в результате чего “Газель” развернулась и перевернулась. На видео видно, что обе машины, “Газель” и “Опель”, смотрят в сторону Первореченского. Пострадали пассажир и водитель “Газели”. Их увезли на скорой. После рентгена стало ясно, что переломов нет, только ушибы. Слава Богу, что все остались живы!» – пояснила девушка.

Сегодня, 11 ноября, стала известна официальная версия Госавтоинспекции Динского района.

По предварительным данным, 10 ноября в 11.30 на автодороге Динская – Васюринская произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель, управляя автомобилем «Опель-Астра», при обгоне столкнулся с машиной «УАЗ-Патриот», которая поворачивала налево на неравнозначном перекрестке. После этого «Опель» занесло и он столкнулся с автомобилем ГАЗ, который двигался в попутном направлении. ГАЗ опрокинулся. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ГАЗ, у него телесные повреждения, доставлен в Динскую ЦРБ.