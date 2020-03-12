Около Пластуновской ГАЗель столкнулась с КАМАЗом

11 марта примерно в 13:00 на трассе М-4 "Дон" 1301 км + 500 м, недалеко от Пластуновской произошло ДТП.

Водитель автомобиля ГАЗ 2705, не выбрав безопасную скорость движения и дистанцию, столкнулся с КАМАЗом, который двигался впереди. В результате аварии пострадал водитель ГАЗа, у него сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

За медицинской помощью обратился самостоятельно в ЦРБ Кореновска.

"Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Соблюдайте скоростной режим, выбирайте безопасную дистанцию, соблюдайте правила дорожного движения и четко следуйте требованиям дорожных знаков", - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.