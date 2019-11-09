Октябрьская: после смены главенства произошло 6 ДТП

Октябрьская: после смены главенства произошло 6 ДТП
ДТП на Октябрьской 8 ноября

Октябрьская: после смены главенства произошло 6 ДТП

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15 часов назад Газета РВСДинской районДТПДТП в ДинскойДТП на ОктябрьскойНовости Динского районаПенсионный фонд России

По данным ГИБДД, с  того дня, когда улица Октябрьская в Динской стала главной по отношению к прилегающим улицам, на проезжей части произошло 6 ДТП.

Пять из них – из-за того, что водители по привычке ориентировались на прежние знаки главенства. 

Напомним, с начала ноября улицу Октябрьскую  «назначили» главной.  Как пояснил глава Динского сельского поселения  Виталий Литвинов журналисту «РВС», сделано это, чтобы разгрузить параллельные с ней Красную и Коммунальную.

Однако не у всех жителей данная инициатива не вызвала воодушевления. В комментариях  к публикациям на данную тему  в социальных сетях «РВС», динчане  высказывали такие мнения: «Зря мы радовались новому асфальту, теперь там просто опасно ходить», «Неожиданно и непонятно изменение статуса этой улицы на главную…», «Сделать отремонтированную улицу главной – но она узкая, перекрестки заставлены мусорными баками, нет тротуара и освещения, а теперь еще и машины носятся на бешеной скорости!».

Первые дни на улицы дежурили экипажи ДПС. Но, к сожалению, мелкие аварии происходят.

«Водителям нужно ориентироваться не на привычки, а на знаки», - считают жители по поводу ДТП. Но продолжают настаивать, что главенство Октябрьской «выдали» рановато.

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Комментарии

Динчанин
Динчанин 14 часов назад

Неплохая идея с главенством Октябрьской, но тротуары отсутствуют. И совсем неоправданно главенство Октябрьской над Кирпичной, трафик которой значительно выше.

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2
сеня
сеня 10 часов назад

Не тянуть время, правильно разметку нарисовать и всё нормализуется. Привыкнут.

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0
Пушкин
Пушкин 8 часов назад

особенно,выезд с подворотни со двора поликлиники!! главная со двора,Вы че с дуба рухнули???

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1
Александр
Александр 1 час назад

Господа!!!! Надо не "ехать", а управлять, и следить за дорожной обстановкой и знаками....

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0