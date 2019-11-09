Октябрьская: после смены главенства произошло 6 ДТП
По данным ГИБДД, с того дня, когда улица Октябрьская в Динской стала главной по отношению к прилегающим улицам, на проезжей части произошло 6 ДТП.
Пять из них – из-за того, что водители по привычке ориентировались на прежние знаки главенства.
Напомним, с начала ноября улицу Октябрьскую «назначили» главной. Как пояснил глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов журналисту «РВС», сделано это, чтобы разгрузить параллельные с ней Красную и Коммунальную.
Однако не у всех жителей данная инициатива не вызвала воодушевления. В комментариях к публикациям на данную тему в социальных сетях «РВС», динчане высказывали такие мнения: «Зря мы радовались новому асфальту, теперь там просто опасно ходить», «Неожиданно и непонятно изменение статуса этой улицы на главную…», «Сделать отремонтированную улицу главной – но она узкая, перекрестки заставлены мусорными баками, нет тротуара и освещения, а теперь еще и машины носятся на бешеной скорости!».
Первые дни на улицы дежурили экипажи ДПС. Но, к сожалению, мелкие аварии происходят.
«Водителям нужно ориентироваться не на привычки, а на знаки», - считают жители по поводу ДТП. Но продолжают настаивать, что главенство Октябрьской «выдали» рановато.
Комментарии
Неплохая идея с главенством Октябрьской, но тротуары отсутствуют. И совсем неоправданно главенство Октябрьской над Кирпичной, трафик которой значительно выше.
Не тянуть время, правильно разметку нарисовать и всё нормализуется. Привыкнут.
особенно,выезд с подворотни со двора поликлиники!! главная со двора,Вы че с дуба рухнули???
Господа!!!! Надо не "ехать", а управлять, и следить за дорожной обстановкой и знаками....