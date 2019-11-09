Октябрьская: после смены главенства произошло 6 ДТП

По данным ГИБДД, с того дня, когда улица Октябрьская в Динской стала главной по отношению к прилегающим улицам, на проезжей части произошло 6 ДТП.

Пять из них – из-за того, что водители по привычке ориентировались на прежние знаки главенства.

Напомним, с начала ноября улицу Октябрьскую «назначили» главной. Как пояснил глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов журналисту «РВС», сделано это, чтобы разгрузить параллельные с ней Красную и Коммунальную.

Однако не у всех жителей данная инициатива не вызвала воодушевления. В комментариях к публикациям на данную тему в социальных сетях «РВС», динчане высказывали такие мнения: «Зря мы радовались новому асфальту, теперь там просто опасно ходить», «Неожиданно и непонятно изменение статуса этой улицы на главную…», «Сделать отремонтированную улицу главной – но она узкая, перекрестки заставлены мусорными баками, нет тротуара и освещения, а теперь еще и машины носятся на бешеной скорости!».

Первые дни на улицы дежурили экипажи ДПС. Но, к сожалению, мелкие аварии происходят.

«Водителям нужно ориентироваться не на привычки, а на знаки», - считают жители по поводу ДТП. Но продолжают настаивать, что главенство Октябрьской «выдали» рановато.



