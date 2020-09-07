Олеся Солдатова вновь заняла 1 место. Идет набор детей к тренеру чемпионки

После долгого перерыва в России возобновился легкоатлетический сезон.

С 26 по 28 августа в Брянске прошло первенство среди юниоров до 20 лет. Наша землячка, воспитанница ДЮСШ № 3 17-летняя Олеся Солдатова заняла первое место на спринтерской дистанции 100 м.

Динчане поздравляют Олесю и ее тренера Елену Коротаеву.

С 8 по 11 сентября в Челябинске состоится чемпионат России, где Олеся будет выступать на своей любимой дистанции 400 м.

Кстати, к тренеру Олеси Елене Коротаевой в школу легкой атлетики сейчас идет бесплатный набор детей 5-6 лет в группу физического развития и с 7 лет в начальную группу подготовки.

Телефон +7(861)-51-58-277.