Олеся Солдатова завоевала свою первую в 2021 году медаль

Мы не раз писали о достижениях спортсменки из ДЮСШ № 3, обладательницы медалей чемпионата Европы по лёгкой атлетике до 18 лет, чемпионата России, Европейского юношеского олимпийского фестиваля Олеси Солдатовой.

Воспитанница тренера Елены Коротаевой уже успела взять первую в 2021 году медаль.

6-7 января в Екатеринбурге на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на дистанции 60 метров она заняла 2 место.

Поздравляем Олесю и ее тренера Елену Коротаеву! Дальше – больше!



