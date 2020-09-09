Омлет на обед в динской школе вызвал вопросы у родителей

В редакцию «РВС» несколько родителей учеников 4 школы Динской прислали одно и то же фото со словами: «Вот таким обедом сегодня кормили детей».

На снимке омлет с темными пятнами.

АОУ СОШ № 4 – одно из образовательных учреждений, где на питание жалоб обычно не поступает. Чтобы узнать, действительно ли фото сделано там, мы обратились к начальнику управления образования Марине Ежковой.

Она подтвердила, но отметила, что это не испортившийся омлет. Просто приготовлен он в этот раз иным способом – с помощью другой техники.

«Да, он выглядел неэстетично, но никакой угрозы здоровья ребенка не представлял. Мы отреагировали на ситуацию, поговорили с администрацией школы. Думаю, что в дальнейшем такое не повторится», – рассказала Марина Ежкова.

В самой 4 школе директор Людмила Чернова прокомментировала ситуацию более подробно.

«Родители, которые обеспокоены питанием, уже были в школе. Мы с ними все обговорили, провели их по кухне, показали технологические карты.

У нас теперь готовят блюда сразу на три меню. Добавилось большое количество деток.

Некоторые родители, которые приходили, тоже являлись технологами, повара им объяснили, в чем причина. Они поняли. Школьная столовая пока не имеет технической возможности готовить в нужном количестве, как необходимо, в пароконвектоматах, данное блюдо. А так как объем большой, часть омлетов запекалась в электропечах. Это не грязь, не плесень. Просто желток в них выпекается по-другому, из-за неподходящей техники он поменял цвет. Таких омлетов было небольшое количество. Сейчас будем проводить совещание в управлении образования по вопросам материального оснащения школы и энергетических мощностей», – отметила Людмила Чернова.

И начальник управления образования Динского района Марина Ежкова, и директор АОУ СОШ № 4 призывают родителей со всеми вопросами обращаться напрямую к ним, они всегда готовы дать ответ, решить проблему, организовать встречу, все показать и рассказать.

Телефон приемной директора: +7 (86162) 6-15-43, Людмила Васильевна Чернова.