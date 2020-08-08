ОМВД: «Мошенники, владея технологиями, могут украсть ваши деньги» (видео)

ОМВД: «Мошенники, владея технологиями, могут украсть ваши деньги» (видео)

ОМВД: «Мошенники, владея технологиями, могут украсть ваши деньги» (видео)

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7 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского района


ОМВД по Динскому району напоминает. 

Если вам звонят из банка и просят сообщить персональные данные или информацию о карте/счете — ОСТОРОЖНО, ЭТО МОГУТ БЫТЬ МОШЕННИКИ!

С помощью специальных технологий они могут сделать так, что на экране вашего телефона высветится официальный̆ номер банка. 

Потом обратиться к вам по имени-отчеству и попросить секретные сведения о карте или счете. Например, чтобы остановить подозрительную операцию. 

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Узнав нужную информацию, преступник может украсть ваши деньги. 

❗️Не говорите и не вводите ПИН-код, трехзначный̆ код с обратной̆ стороны карты, или одноразовый̆ пароль из СМС. 

❗️Не набирайте на телефоне никаких комбинаций и не переходите по ссылкам. 

❗️Положите трубку. Позвоните в банк по официальному номеру — он есть на сайте или обратной̆ стороне карты. 

❗️Самостоятельно наберите номер на клавиатуре телефона. Не перезванивайте обратным звонком, вы можете снова попасть к мошенникам.

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