ОМВД: «Мошенники, владея технологиями, могут украсть ваши деньги» (видео)
ОМВД по Динскому району напоминает.
Если вам звонят из банка и просят сообщить персональные данные или информацию о карте/счете — ОСТОРОЖНО, ЭТО МОГУТ БЫТЬ МОШЕННИКИ!
С помощью специальных технологий они могут сделать так, что на экране вашего телефона высветится официальный̆ номер банка.
Потом обратиться к вам по имени-отчеству и попросить секретные сведения о карте или счете. Например, чтобы остановить подозрительную операцию.
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Узнав нужную информацию, преступник может украсть ваши деньги.
❗️Не говорите и не вводите ПИН-код, трехзначный̆ код с обратной̆ стороны карты, или одноразовый̆ пароль из СМС.
❗️Не набирайте на телефоне никаких комбинаций и не переходите по ссылкам.
❗️Положите трубку. Позвоните в банк по официальному номеру — он есть на сайте или обратной̆ стороне карты.
❗️Самостоятельно наберите номер на клавиатуре телефона. Не перезванивайте обратным звонком, вы можете снова попасть к мошенникам.
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