ОМВД по Динскому району: «Будьте бдительны, это могут быть мошенники»

ОМВД по Динскому району: «Будьте бдительны, это могут быть мошенники»

ОМВД по Динскому району: «Будьте бдительны, это могут быть мошенники»

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2 часа назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОМВД по Динскому району

ОМВД по Динскому району информирует

Вам звонят из банка и просят сообщить персональные данные или информацию о карте/счете — БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, 

ЭТО МОГУТ БЫТЬ МОШЕННИКИ!

Злоумышленники с помощью специальных технологий умеют сделать так, что на экране вашего телефона высветится официальный̆ номер банка. 

Они могут обратиться к вам по имени-отчеству и попросить секретные сведения о карте или счете. Например, чтобы остановить подозрительную операцию. 

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Узнав нужную информацию, преступник может украсть ваши деньги. 

❗️Не говорите и не вводите ПИН-код, трехзначный̆ код с обратной̆ стороны карты, или одноразовый̆ пароль из СМС. 

❗️Не набирайте на телефоне никаких комбинаций и не переходите по ссылкам. 

❗️Положите трубку. Позвоните в банк по официальному номеру — он есть на сайте или обратной̆ стороне карты. 

❗️Самостоятельно наберите номер на клавиатуре телефона. Не перезванивайте обратным звонком, вы можете снова попасть к мошенникам.

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