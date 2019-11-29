Цех по переработке шин в Янтарном опасен? Ответ владельца

«РВС» уже писала о цехе по переработке шин, который появится в поселке Янтарном (Мичуринское сельское поселение).

Местные жители очень переживают, что производство испортит экологию в населенном пункте. Кроме того, людей волнует, не будут ли постоянно ездить грузовики, доставляя неудобства? Как отразится подключение цеха к коммунальным сетям на остальных, и другие насущные вопросы, связаны с этим объектом.

Журналист «РВС» встретилась с представителем ИП Костенко А. И. - владельца планирующегося предприятия. Мужчина рассказал, как будет функционировать цех, и отразится ли его появление на жизни местного населения.

«Хотелось бы начать с того, что абсолютно все оборудование, которое будет установлено, имеет необходимые лицензии и сертификаты качества. Мы приобрели его в Ростове-на-Дону.

Что касается уровня шума, то звук будет не громче холодильника.

За экологию местные жители могут не переживать. Никаких химических процессов проводиться не будет.

Все производство заключается в отделении от шины корда (он пойдет на металлолом), непосредственно резины (она делится на мелкую фракцию) и тканевую основу (она утилизируется на другом предприятии (не на территории Мичуринского сельского поселения), с которым уже имеется договоренность).

Все санитарные зоны выдержаны — расстояние от производства до жилых домов более 100 метров.

По периметру будет создана зеленая зона — высадим более тысячи деревьев и кустарников», - обрисовывает ситуацию представитель владельца.

Транспорт, который будет приезжать в цех, заходить в поселок не будет, говорит специалист. Именно для этих целей уже отсыпана собственная дорога, которой пользуются все желающие.

Предполагается, что в сутки будет перерабатываться 5 тонн резины. Две «Газели» заезжают на предприятие с утра и на следующий день они выезжают с грузом. Потока грузовых машин не будет.