Опасная муха-горбатка обнаружена в цитрусовых

В сети появилась новость о новой напасти. В порту Геленджика и Новороссийска во фруктах обнаружена муха-горбатка. По заверениям специалистов, насекомое очень опасно, является переносчиком серьезных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу. Личинки мелкой мушки можно обнаружить в цитрусовых и в бананах.

Видеоролик с репортажем одного из новостных телеканалов уже облетело мессенджеры жителей Динского района и не только.

Как пояснили журналисту «РВС» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, что действительно в партии фруктов в порту Геленджика и Новороссийска обнаружена муха-горбатка. В прошлом году было зарегистрировано 107 случаев заражения фруктов этим насекомым. Вся продукция была возвращена стране-отправителю. На территорию края вредитель не попал. Фрукты перевозят в специальных контейнерах с режимом холодильника. Поэтому даже взрослая особь не будет активной.

Для подстраховки специалисты рекомендуют тщательней мыть фрукты и не выбирать переспелый товар. Именно в нем муха-горбатка предпочитает откладывать личинки.