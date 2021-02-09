Опасно! С крыш домов сходит снег и падают сосульки

После обильных осадков и низкой температуры на крышах домов образовались сугробы снега и сосульки. Сегодня потеплело, снег активно тает. На дорогах люди не передвигаются, а то и дело пытаются удержать равновесие. Усугубляет картину подтаявший на крышах снег, который сходит прямо на прохожих и припаркованные автомобили. Размеры сосулек свисающих с крыш устрашают, особенно если представить, что они могут на кого-то свалиться.

Как сказали в районной администрации, за этой ситуацией следят управляющие компании домов и сами частники. Где есть возможность, убирают снег и ледяные образования. Где нет доступности и возможности расчистить крыши от снега, дома огораживают аварийной лентой. Если снег не убрали с кровли и не оградили лентой, можно обратиться в отдел ЖКХ районной администрации по номеру 8(86162)6-21-23.

Будьте внимательнее, уделите особое внимание безопасности ваших детей, проведите с ними беседу.

При возникновении экстренных ситуаций звоните на номер единой диспетчерской службы 112.