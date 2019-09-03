Остались считанные дни до реабилитации, но не хватает 80000 рублей

Остались считанные дни до реабилитации, но не хватает 80000 рублей

Остались считанные дни до реабилитации, но не хватает 80000 рублей

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6 часов назад АутизмБлаготворительностьДинскаяДинской районНовости Динского районаПолина Ильина

Совсем скоро, в середине сентября, у 8-летней Полины Ильиной должна начаться реабилитация в Самаре — второй курс рефлексотерапии. Напомним, несколько лет назад девочке поставили диагноз - «аутизм».

Полина уже прошла первый курс в самарском «Реацентре», который длился с 15 июля по 2 августа. По словам мамы Юлии, у дочери наблюдается положительная динамика. Она стала лучше разговаривать, в ее лексиконе появились предлоги и союзы, она стала проявлять интерес к окружающему миру, к играм с детьми.

Стоимость курса – 100 тысяч рублей, семья многодетная, работает только муж, и именно поэтому такая сумма для них неподъемная. Совсем недавно мы писали про помощь в сборе средств, после этого неравнодушные люди стали перечислять деньги на карту Юлии. Но к сожалению, не хватает еще около 80000 рулей, а времени катастрофически мало.

«Мы очень боимся не успеть, выезжаем 14 сентября, с 16 сентября по 4 октября - длится курс, и такая заоблачная для нашей семьи сумма. Мы обращаемся ко всем неравнодушным — без вас нам не справиться», - просит о помощи мама девочки.

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка:

6390 0230 9052 2331 92

Любая сумма, посильная для вас, внесет свой вклад в выздоровление Полины.

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