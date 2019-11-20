Осталось мало времени, а сбор на реабилитацию стоит

В декабре у 9-летней Полины Ильиной должна начаться реабилитация в Самаре – третий курс рефлексотерапии. Напомним, несколько лет назад девочке поставили диагноз «аутизм».

Курс будет длиться с 9 по 27 декабря. На него необходимо собрать 70 тысяч рублей. Напомним, семья многодетная, работает только муж, Ильины очень надеются на поддержку неравнодушных людей.

Мы уже писали недавно о начале сбора на третий курс, сейчас в «копилке» на реабилитацию всего 5 тысяч рублей. Мама Полины Юлия очень переживает, что они не успеют собрать средства, а ведь реабилитация необходима ее ребенку.

«Наша семья очень благодарна всем, кто помог собрать средства для лечения Полины. Мы говорим всем огромное спасибо! Нам удалось съездить на первый и второй курсы рефлексотерапии. Полине стало намного лучше: многое начала понимать, появились вопросы, хочет и пытается общаться с окружающими, насколько это возможно, стала любознательной, усидчивой во время домашнего обучения. Третий курс просто необходим для закрепления результата. К сожалению, пока нам не удается собрать нужную сумму, но время еще есть, прошу вас, помогите нам, пожалуйста», – обратилась к неравнодушным динчанам мама Полины.

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка:

6390 0230 9052 2331 92

Карта привязана к телефону 8-967-672-12-99

Любая сумма, посильная для вас, внесет свой вклад в выздоровление Полины.