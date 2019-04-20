Островок проблем «Миловидово»: ответ администрации

О проблемах дачного товарищества «Миловидово» мы уже писали. Тогда на большую часть вопросов ответили в администрации Новотитаровского поселения. Одной из проблем для дачников является плохое состояние дороги, из-за чего общественный транспорт останавливается в двух километрах от товарищества. Именно поэтому пенсионеры преодолевают длинный маршрут, чтобы выбраться с этого «островка». Теперь и районная администрация дала пояснения в рамках своей компетенции.

В администрации Динского района прокомментировали ситуацию. Из ответа следует, что правлением имущественных отношений на основании обращения Д. В. Рыбина проведено рейдовое обследование земельного участка общего пользования. Было установлено, что обследуемый участок не огорожен. На нем расположено одноэтажное нежилое кирпичное строение, на котором имеется вывеска с надписью «Трудовая, 1» и вывеска с надписью «Дачное некоммерческое товарищество «Миловидово». Правление». На здании размещены громкоговорители. К нему подходят линии электропередач.

В едином государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, на нежилое здание, расположенное по адресу: хут. Осечки, ДНТ «Миловидово», ул. Трудовая, 1, информация отсутствует.

Управлением имущественных отношений установлено, что правоустанавливающие документы на земельный участок и нежилое одноэтажное здание отсутствуют. Земельный участок в аренду на праве пользования либо в собственность не предоставлялся.

В данном событии усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. То есть самовольное занятие земельного участка или части земельного участка. Опустив трудночитаемые для простого обывателя выдержки из законодательства, перейдем к выводу.

Земельный участок в границах ДНТ «Миловидово» Новотитаровского сельского поселения Динского района для размещения административного здания не образовывался, в общее имущество объединения не включался.

Кроме того, в градостроительных регламентах, установленных действующими правилами землепользования и застройки территории Новотитаровского сельского поселения от 30.11.2016 г. № 180 — 17/3, для территориальной зоны садоводства и дачного хозяйства отсутствует вид разрешенного использования земельного участка, допускающий размещение административного здания. Таким образом, в строительстве административного здания усматриваются признаки самовольного строительства.

Управлением имущественных отношений администрации муниципального образования Динского района в адрес председателя ДНТ «Миловидово» хутора Осечки Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края направлено уведомление о необходимости демонтировать возведенное здание и привести земельный участок в первоначальное состояние в течение 180 дней со дня получения уведомления.

Управлением 2.04.2019 г. направлены материалы в правовое управление администрации муниципального образования Динской район для обращения в судебные инстанции с исковым заявлением о сносе самовольной постройки.

Тем временем, устав от всех перипетий, дачники задумываются о проведении митинга в райцентре.