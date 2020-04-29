Из-за небезопасной скорости в Динском районе опрокинулся автомобиль

28 апреля в 17.40 на автодороге «Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» (37 км + 680 м) произошло ДТП. Водитель «Фольксвагена» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с трассы вправо на дорожный знак и опрокинулся. Пострадавших в ДТП нет.

«Уважаемые водители! Помните о собственной безопасности, находясь за рулем автомобиля. От ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Во избежание дорожно-транспортных происшествий соблюдайте скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.