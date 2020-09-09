Ряды ОМВД по Динскому району пополнили 6 молодых сотрудников

В этом году ряды сотрудников ОМВД России по Динскому району пополнили 6 выпускников Краснодарского университета МВД России.

Начальник отдела Андрей Рапп, начальник ОРЛС Олег Гузик и представитель Общественного совета Галина Михайличенко поздравили лейтенантов и вручили им их служебные удостоверения.

Андрей Рапп обратился к молодым сотрудникам и обратил особое внимание на соблюдение ими в своей служебной деятельности законности и личной дисциплины.