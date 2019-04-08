Отказали в выдаче справки без полиса

В редакцию «РВС» обратилась женщина с жалобой на динскую детскую поликлинику. «Мне отказали в выдаче справки. Говорят, что нужно поменять полис. Я просила выдать справку и на следующий день я бы сделала полис и принесла в поликлинику», – рассказала мама ребенка.

В страховой компании журналисту «РВС» пояснили, что данный полис был аннулирован в связи с выездом семьи в другую страну. Теперь маме необходимо снова обратиться в страховую компанию и получить новый полис.

Заместитель главного врача Динской ЦРБ сообщила, что без медицинского полиса пациент может получить экстренную помощь. Под это понятие попадают: повышенная температура, травмы, обострение хронического заболевания и прочее.

Заведующая динской детской поликлиникой Татьяна Чикарова пояснила, что, несмотря на отсутствие медицинского полиса, ребенку оказывалась медицинская помощь с 2015 года. Медики шли на уступки. Но с недавнего времени медицинское учреждение перешло на новую компьютерную программу, согласно которой за выдачу справки без медицинского полиса врач несет наказание.

Статья 41 Конституции РФ гласит, что для получения полного спектра бесплатных медицинских услуг гражданину необходимо получить полис обязательного медицинского страхования. Он является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования.

Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», при отсутствии страхового полиса вам не смогут отказать в медицинской помощи, если она оказывается в экстренной форме, то есть при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни

Получить полис ОМС можно:

ст. Динская, ул. Кирпичная, 7а, каб. 40

тел. 8-800-555-10-01

ст. Динская, ул. Чапаева, 81

тел. 8 (86162) 5-50-41