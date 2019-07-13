Отключения электроэнергии в районе 13 июля

Сегодня, 13 июля, возможны неплановые отключения электроэнергии в Новотитаровской и Старомышастовской с 8.00 до 17.00 по следующим улицам:

Станица Старомышастовская, улица Чапаева (СТМ3-405 Л-4; для замены опоры; количество отключенных потребителей - 54);

Станица Новотитаровская, улица Красноармейская, переулок Геологов (НТ3-324 Л-1; Для замены опоры; количество отключенных потребителей - 153).

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).