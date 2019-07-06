Отключения света в Динской на 6 июля

Сегодня, 6 июля, возможны неплановые отключения электроэнергии в Динской с 8.00 до 17.00 по следующим улицам:

улица Новая (ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП Д3-28; для замены опоры 2/9,2/1; количество отключенных потребителей - 126);

улица Новая (ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП Д3-1086; Для замены опоры 5; количество отключенных потребителей - 340);

улица Кирпичная,Чапаева (ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП Д4-37; Для замены опор 4а, 5а, 6а, 8а, 9а; количество отключенных потребителей - 100);

улица Пластуновская, Кирова (ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП Д3-1081; Для замены дер.опор 11,12; количество отключенных потребителей - 120).

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).