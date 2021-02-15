Отключения света возможны в некоторых поселениях 16 февраля

Отключения света возможны в некоторых поселениях 16 февраля

Отключения света возможны в некоторых поселениях 16 февраля

  48
2 часа назад АгрономГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаОтключение света в Динском районеСтаромышастовская

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 16 февраля.

Динская

  • ул. Широкая,
  • ул. Коммунальная,
  • ул. Первомайская,
  • пер. Дубинина.

Время: 8.00-17.00. 

Причина: установка узла учета. 

Агроном

  • ул. Советская,
  • ул. Фонарная,
  • ул. Октябрьская,
  • ул. Мичурина.

Время: 8.00-17.00. 

Причина: установка узла учета. 

Старомышастовская

  • х. Восточный.

Время: 8.00-17.00. 

Причина: перетяжка провода.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

Комментарии