Отключение электроэнергии 23 сентября в Динском районе
Краснодарские энергосети предупреждают о возможном ограничении электроснабжения потребителей Динского района 23 сентября.
Станица Новотитаровская: ул. Широкая, Прогонная, Крайняя, Степная, Октябрьская, Ленина, Энгельса, Пролетарская, Первомайская, Луначарского, Коммунаров, Советская, Почтовая, Кирова, Коккинаки, Набережная, Продольная, Восточная, Кузнечная, Краснодарская, Красноармейская.
Село Красносельское, ул. Пушкина.
Поселок Дорожный: ул. Крайняя, Светлая, Кирпичная, Новая, Дорожная.
Станица Нововеличковская: ул. Краснодарская, Садовая.
Станица Динская: ул. Комсомольская, Чапаева, Широкая, Первомайская, Революционная, Береговая, Короткая, Железнодорожная, Фадеева, Хлеборобная, Заводская, Средняя, Ленина, Луначарского. пер. Первомайский, Чернышевского, Дальний, Солнечный, Кошевого.
Отключение электричества запланировано с 8 до 17 часов. Краснодарские энергосети приносят извинения за временные неудобства.
Для информирования населения работает «горячая линия» Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52
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