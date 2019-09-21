Отключение электроэнергии 23 сентября в Динском районе

Отключение электроэнергии 23 сентября в Динском районе
Фото: vyksavkurse.ru

Отключение электроэнергии 23 сентября в Динском районе

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14 часов назад Газета РВСДинской районОтключение электроэнергииРВС

Краснодарские энергосети предупреждают о возможном ограничении электроснабжения потребителей Динского района 23 сентября.

Станица Новотитаровская: ул. Широкая, Прогонная, Крайняя, Степная, Октябрьская, Ленина, Энгельса, Пролетарская, Первомайская, Луначарского, Коммунаров, Советская, Почтовая, Кирова, Коккинаки, Набережная, Продольная, Восточная, Кузнечная, Краснодарская, Красноармейская.

Село Красносельское, ул. Пушкина.

Поселок Дорожный: ул. Крайняя, Светлая, Кирпичная, Новая, Дорожная.

Станица Нововеличковская: ул. Краснодарская, Садовая.

Станица Динская: ул. Комсомольская, Чапаева, Широкая, Первомайская, Революционная, Береговая, Короткая, Железнодорожная, Фадеева, Хлеборобная, Заводская, Средняя,  Ленина, Луначарского. пер. Первомайский,  Чернышевского, Дальний, Солнечный, Кошевого.

Отключение электричества запланировано с 8 до 17 часов. Краснодарские энергосети приносят извинения за временные неудобства.

Для информирования населения работает «горячая линия» Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52

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