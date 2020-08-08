Отключение газа в Динском районе. Где и когда?

Отключение газа в Динском районе. Где и когда?

Отключение газа в Динском районе. Где и когда?

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7 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского района

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

 

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.


🌳Агроном

🗓10-14 августа – Почтовая, 6а. 

 10-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

 14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.


🌳Новотитаровская 

 🗓10-12 августа – Крайняя, 6. 

 10-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

 12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓13-14 августа – Р. Люксенбург, 52. 

13-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓17-19 августа – Октябрьская, 307. 

17-19 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓20-21 августа – Ленина, 170. 

20-21 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

21 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🌳Найдорф

🗓10-11 августа – Школьная, 6. 

10-11 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

11 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓12-14 августа – Школьная, 4. 

12-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓11-12 августа – Красная, 34. 

11-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓19-20 августа – Мира, 3

19-20 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

20 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓17-18 августа – Мира, 1. 

17-18 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.


🌳Южный

🗓10-12 августа – Северная, 40 литер 2. 

10-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🌳Васюринская 

🗓10-11 августа – Северная, 72

 10-11 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

11 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓12-13 августа – Северная, 76. 

12-13 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

13 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓13-14 августа – Комсомольская, 58. 

13-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓17-19 августа – Железнодорожная, 41. 

17-19 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓19-20 августа – Суворова, 5. 

19-20 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

20 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

🗓20-21 августа – пер. Больничный, 2. 

20-21 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

21 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

 

 


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