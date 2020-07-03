Отключение газа в Динском районе в июле. Дата, место и причины

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

🌳Динская

Новая, 115а

6-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Линейная, 193а

6-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Кирова, 140б

6-8 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

8 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Гоголя, 76

6-8 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

8 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Красная, 134

6-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Линейная, 120

6-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳Новотитаровская

Розы Люксенмбург, 48а

6-7 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

7 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Краснодарская, 61/1

8-10 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

10 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳Украинский

Мира, 2

6-7 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

7 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳Васюринская

Железнодорожная, 74

6-8 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

8 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Комсомольская, 46

8-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.