Отключение газа в многоквартирных домах района. Где и когда?

Отключение газа в многоквартирных домах района. Где и когда?
Фото: altapress.ru

Отключение газа в многоквартирных домах района. Где и когда?

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3 часа назад ВасюринскаяГазета РВСГрафик отключения газаДинскаяДинской районНовости Динского районаОтключение газаПоселок южный

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Васюринская

  • Северная, 89

13-14 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

  • Северная, 85

15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

  • Северная, 83

15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

  • Ставского, 45

15-16 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

16 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Динская

  • Кирова, 107

13-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

  • Пролетарская, 1 А

13-14 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

  • Кирова, 119

13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

  • Комсомольская, 151

13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Южный

  • пер. Смоленский, 12 Е

15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

  • пер. Смоленский, 12 Ж

13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.




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