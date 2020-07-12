Отключение газа в многоквартирных домах района. Где и когда?
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Васюринская
- Северная, 89
13-14 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
14 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Северная, 85
15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Северная, 83
15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Ставского, 45
15-16 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
16 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Динская
- Кирова, 107
13-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Пролетарская, 1 А
13-14 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
14 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Кирова, 119
13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Комсомольская, 151
13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Южный
- пер. Смоленский, 12 Е
15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- пер. Смоленский, 12 Ж
13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Комментарии