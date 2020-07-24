Отключение газа в многоэтажках района. Где, когда и почему?
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
🌳Динская
27-29 июля – Новая, 136.
27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
29 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
27-29 июля – Октябрьская, 116.
27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
29 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Новотитаровская
27-29 июля – Ленина, 254.
27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
29 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
29-31 июля – Ленина, 188.
27-31 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
31 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Найдорф
27-30 июля – Красная, 32.
27-30 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
30 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
27-30 июля – Красная, 23.
27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
30 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
27-30 июля – пер. Тепличный, 13.
27-30 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
30 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
27-30 июля – Школьная, 3.
27-30 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
30 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Васюринская
27-29 июля – Ставского, 55.
27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
29 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
29-31 июля – Ставского, 57.
29-31 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
31 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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