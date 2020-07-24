Отключение газа в многоэтажках района. Где, когда и почему?

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

🌳Динская

27-29 июля – Новая, 136.

27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

29 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

27-29 июля – Октябрьская, 116.

27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

29 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳Новотитаровская

27-29 июля – Ленина, 254.

27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

29 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

29-31 июля – Ленина, 188.

27-31 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

31 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳Найдорф

27-30 июля – Красная, 32.

27-30 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

30 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

27-30 июля – Красная, 23.

27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

30 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

27-30 июля – пер. Тепличный, 13.

27-30 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

30 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

27-30 июля – Школьная, 3.

27-30 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

30 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳Васюринская

27-29 июля – Ставского, 55.

27-29 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

29 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

29-31 июля – Ставского, 57.

29-31 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

31 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.