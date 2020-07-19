Отключение газа в многоквартирных домах района. График

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Станица Динская

Гоголя, 78

20-21 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

21 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Гоголя, 80

20-22 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

22 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Гоголя, 127

20-23 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

23 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Есенина, 13

20-23 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

23 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Луначарского, 50

20-22 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

22 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Васюринская

Северная, 87

20-22 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

22 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Ставского, 47

20-24 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Ставского, 51

23-24 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Южный

пер. Смоленский,12 З

20-22 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

22 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

пер. Смоленский,12 И

22-24 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.