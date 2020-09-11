Отключение газа в МКД Динского района. Даты, адреса и причины
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Поселок Украинский
14-15 сентября – Ленина, 6.
- 14-15 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 15 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Новотитаровская
14-15 сентября – Луначарского, 199/2.
- 14-15 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 15 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Южный
14-16 сентября – Новая, 15.
- 14-16 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 16 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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