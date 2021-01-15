Отключение отопления на некоторых улицах Динской связано с аварией

Отключение отопления на некоторых улицах Динской связано с аварией
Фото: Динское поселение

Отключение отопления на некоторых улицах Динской связано с аварией

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11 часов назад АварияГазета РВСДинком ТеплоДинской районМУП Динком ТеплоНовости Динского районаОтключение отопления в ДинскойОтопление в динской

Динчане некоторых улиц пожаловались на холодные батареи в домах. В редакцию "РВС" поступили сообщения от жителей Новой и Линейной.

По информации администрации Динского сельского поселения, отключение отопления связано с тем, что на улице Гоголя произошла авария на тепловых сетях. Мусороуборочная машина, наехав на трубопровод, его повредила.

Сейчас специалисты МУП "Динком "Тепло" решают проблему.

“После устранения аварийной ситуации, теплоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки”, – говорится в официальном аккаунте ведомства.

Телефоны аварийной службы МУП "Динком "Тепло": 8(86162)6-37-078(86162)6-40-85.

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