Фото: Динское поселение
Отключение отопления на некоторых улицах Динской связано с аварией
Динчане некоторых улиц пожаловались на холодные батареи в домах. В редакцию "РВС" поступили сообщения от жителей Новой и Линейной.
По информации администрации Динского сельского поселения, отключение отопления связано с тем, что на улице Гоголя произошла авария на тепловых сетях. Мусороуборочная машина, наехав на трубопровод, его повредила.
Сейчас специалисты МУП "Динком "Тепло" решают проблему.
“После устранения аварийной ситуации, теплоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки”, – говорится в официальном аккаунте ведомства.
Телефоны аварийной службы МУП "Динком "Тепло": 8(86162)6-37-07, 8(86162)6-40-85.
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