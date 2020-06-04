Фото: eprussia.ru
Отключение света сегодня в Динской связано с ремонтом оборудования
Отключение электроэнергии сегодня в Динской на некоторых улицах связано с ремонтом высоковольтного оборудования ВЛ-10кВ «Д-4».
Об этом сообщили в Филиалом ПАО «Кубаньэнерго». Он будет проводиться до 18.00.
Список улиц:
- Коммунальная;
- Пер. Закрытый;
- Новая;
- Кирова;
- пер. Пионерский;
- Динская;
- Пер. Таманский;
- Калинина;
- Красноармейская;
- Пролетарская;
- Советская;
- Краснодарская №№ 82 – 94;
- Пер. Пацаева;
- Октябрьская;
- Школьная;
- Пер. Б. Полевого;
- Луначарского;
- Кирпичная;
- Красная;
- Комсомольская;
- Шевченко;
- Хлеборобная;
- Береговая №№ 33а – 37а;
- Чапаева.
В том числе:
- Оборудование линейно-технического цеха здания ПАО «Ростелеком» (ул. Красная, 47);
- Детский сад № 8 (ул. Красноармейская, 72а);
- Объекты теплоснабжения Котельная № 6 (ул. Красная, 53а).
Проведение данных работ необходимо для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей станицы Динской.
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