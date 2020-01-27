Открыт сбор на лучевую терапию для матери шестерых детей





В редакцию на днях пришел мужчина. Он рассказал, что его хорошим друзьям — семейной паре требуется помощь. Союз у них благополучный, люди добрые и спокойные, вредных привычек не имеют. Просить у кого-то поддержки не могут в силу своей скромности.

Дело в том, что у женщины, о которой рассказал обратившийся, — опухоль головного мозга. Мужчина все-таки уговорил ее прийти в редакцию и все рассказать, очень уж хотел помочь. Валентина Разгоева действительно оказалась стеснительной. Вот что она рассказала журналисту «РВС».

Живет в Динской около двух лет. Ей 52 года. У нее шестеро детей (4 дочки и 2 сына), две девочки еще несовершеннолетние, сейчас учатся в первой школе.

Большую часть жизни Валентина посвятила себя воспитанию детей, сейчас находится на пенсии.

В 2014 году семья жила в Екатеринбурге. У Валентины тогда начались боли в правой половине лица и головы, стало падать зрение. По обследованиям врачи местной больницы установили диагноз. С тех пор и началась борьба многодетной матери за жизнь.

Никаких объяснений болезни специалисты дать не могут.

В декабре по квоте она летала на операцию в Москву, несмотря на то, что направление давалось бесплатно из Динской ЦРБ, семья потратила около 100 тыс. рублей на перелет и другие основные расходы.

Сейчас необходимо продолжать лечение, чтобы Валентине не становилось хуже. Повторно лететь в столицу, проводить курс лучевой терапии на опухоль. Ждать повторной квоты нет времени, слишком большие очереди. Один глаз уже видит плохо, большая вероятность, что скоро не будет видеть и второй.

Для лечения необходимо собрать 270 тыс. рублей.

Сделать фото Валентины ни журналисту, ни родственникам не удалось. Женщина слишком стесняется и боится давать даже снимки из семейного архива. Но друзья и родные всей душой хотят оказать ей помощь. Документы, подтверждающие наличие болезни, имеются, прикреплены ниже.

Неравнодушные могут скидывать средства на карту Сбербанка: 2202 2005 4960 6436.







