Открыта онлайн-запись на прием в управление соцзащиты

Эта услуга теперь доступна во всех муниципалитетах. Подать заявку можно на сайте министерства труда и социального развития в разделе «Запись на прием».

Чтобы составить заявку жителю края нужно внести сведения в обязательные к заполнению поля. При выборе месы социальной поддержки, заявитель получит всю информацию о необходимых для подачи заявления документах. Подтверждение о записи на прием поступит на указанный адрес электронной почты.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, записаться на прием в УСЗН можно с мобильного устройства, воспользовавшись QR-кодом на фото.



