Открытие Комсомольского парка. Как это было?

28 декабря в станице Динской торжественно открыли Комсомольский парк после 3,4 очереди реконструкции.

В мероприятии приняли участие глава Динского района Евгений Пергун, председатель районного Совета депутатов Юрий Ильченко, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Орлов, председатель Краснодарского отделения Общероссийского народного фронта Сергей Костылев, глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, жители и гости станицы Динской.

Приглашенные гости поздравили всех с этим знаменательным событием.

Евгений Пергун отметил, что очень важна была поддержка на федеральном и краевом уровне.

«Этот прекрасный парк – доказательство того, как в короткие сроки можно создать уникальную территорию для семейного отдыха и занятий спортом», - сказал глава района.

В 2020 году будет установлено ограждение территории, систем видеонаблюдения и звукового сопровождения, а также начнется 5-й этап реконструкции.

Администрацией Динского сельского поселения уже разработана проектно-сметная документация.

«Благоустроим прилегающую к парку территорию, оборудуем три поля для волейбола и одно – для футбола. В зоне отдыха установим теневые навесы, разместим торговые объекты. Эта уникальная парковая зона должна стать местом притяжения жителей и гостей районного центра!», - заверил Евгений Пергун.

Кроме того, праздник посетили еще и Дед Мороз со Снегурочкой, а также другие сказочные персонажи. Вместе со всеми присутствующими они водили хоровод вокруг елки, поздравляли с наступающим Новым годом.



