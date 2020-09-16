Открытие памятника на въезде в Динскую запланировано на октябрь

Открытие памятника «Казакам – черноморцам» на въезде в Динскую запланировано на 14 октября.

Сегодня, 16 сентября, по этому поводу состоялась рабочая встреча начальника отдела культуры администрации Динского района Ирины Данилиной с кубанским скульптором Николаем Раськовым.

Строительные работы сейчас идут вовсю: уже установили бетонный постамент периметром 220 на 5 м, укрепили его прочной железной арматурной решеткой. Специалисты отсыпают грунт для формирования кургана под памятник – сюда привезут более 1 тыс. кубометров земли.

Ранее мы публиковали фото макета.

Как отмечает отдел культуры Динского района, памятник будет представлять собой скульптуру первого кошевого атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепеги на скакуне.

Высота монумента – более 12 м, постамента – более 6 м, самого памятника – более 6 м.

Как сообщают в отделе культуры администрации Динского района, он уже отлит из бронзы в специальной мастерской, на днях начнутся работы по его поэтапной установке.

Несколько лет назад Николай рассказывал «РВС», как у него возникла идея установки сооружения и что было сделано для ее реализации.

«Когда я переехал на Кубань, первое, на что обратил внимание, – тут практически нет памятников казакам-основателям всех городов и станиц», – отметил тогда скульптор.

За пару десятилетий он пытался реализовать свой план разными способами. Обращался ко всем главам, искал путь через краевую архитектуру. Однажды в Свято-Троицком храме его пути пересеклись с тогда еще будущим губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

«Я обратился к нему, показал эскиз», – вспоминал Николай. Он поддержал и помог.

Памятник расположится таким образом, что его будет видно с любой стороны движения по Ростовскому шоссе.