Открытие памятной доски в пластуновской школе

Сегодня, 8 октября, в школе № 5 станицы Пластуновской торжественно открыли памятную доску в память Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца.

На линейке присутствовали почетные гости – глава поселения Сергей Олейник и штатный клирик Свято-Вознесенского храма диакон Родион Максимец.

Алексей Петрович Компаниец – командир 141-го гвардейского штурмового авиационного Сандомирского ордена Кутузова полка, гвардии майор.

Родился 30 марта 1916 года в станице Пластуновской в крестьянской семье. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Окончил 7 классов. В 1934 году окончил Краснодарскую профессионально-техническую школу (ныне – профессиональное училище № 1), в 1936 году – Московскую летную школу Осоавиахима. Работал инструктором в Краснодарском аэроклубе. Призван в армию в 1940 году.

К концу войны совершил 122 успешных боевых вылета (17 на самолете Р-5 и 105 на самолете Ил-2). Им лично уничтожено: 32 танка, 205 автомашин с пехотой и грузом, 6 дзотов, 16 зенитных и полевых артиллерийских батарей, 45 железнодорожных вагонов, 8 складов с боеприпасами, 6 складов с горючим, 12 автоцистерн с бензином, 5 самолетов на аэродромах, 520 солдат и офицеров противника. Участвовал в 27 воздушных боях с истребителями противника, в которых лично сбил 2 и в группе 3 самолета противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за умелое руководство полком, отвагу и мужество, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу, Алексею Петровичу Компанийцу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».



