Открытые люки в Динской. Пострадали мужчина и автомобиль

В редакцию поступают жалобы на открытые люки в Динской. За последние дни поступали сигналы с улиц: угол Краснодарской и Садовой, пересечение Красной и Кирова, пересечение Станичной и Комсомольской, на Луначарского, 83 мужчина вовсе провалился в открытый колодец с водой, на Линейной в люк попал автомобиль.

Жители говорят, что обращались в администрацию поселения, но там лишь руками разводят. «Уже около полугода открыт люк на улице Краснодарской, вблизи железнодорожнго вокзала. Раз в три дня звоним в администрацию Динского сельского поселения и МУП «Динком «Тепло», но нам говорят, что они за него не отвечают и не знают, что им делать. А кто тогда должен решать проблему?» – возмущается динчанка.

Работники МУП «Динком «Тепло» оперативно реагируют на наши посты с жалобами на открытые люки, даже выезжают на место, но сделать ничего не могут. Они фиксируют данные и передают их диспетчеру, оставляя все как есть. Если за люк отвечает «Динком «Тепло», они формируют заявку и ставят его обслуживание на очередь для устранения неполадок. Если люк принадлежит другой организации, например, «Ростелекому», «Динком «Тепло» не имеет никаких полномочий, чтобы повлиять на ситуацию. Но директор МУП «Динком «Тепло» сказал, что они передают информацию в администрацию Динского поселения. И дальше уже работник администрации занимается этим вопросом.

Если вы увидели открытый люк и хотите это исправить, вам необходимо направить письменное заявление на имя главы поселения Виталия Литвинова в местную администрацию по адресу: ул. Красная, д. 57. Или позвонить в общественную приемную и оставить там устное заявление: 8(86162)6-16-90.