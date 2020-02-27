Отопительный сезон скоро закончится?

В редакцию "РВС" обратилась возмущенная динчанка, проживающая на улице Спортивная в многоквартирном доме. По её словам, она вернулась в свою квартиру в три часа дня и почувствовала в жилище прохладу. Прикоснувшись к батареям, она поняла, что они совсем не по-весеннему холодные. Женщина отправилась в котельную, которая находится рядом с техникумом. Там она пересеклась с мужчиной, который представился котельщиком. Он рассказал ей о том, что якобы существует негласное правило на сезон - не прогревать котел выше 38 градусов. Соответственно, тепло до дома динчанки просто не дойдет.

"РВС" связалась с МУП "Динком "Тепло" с просьбой прояснить ситуацию. В учреждении ответили, что котел нагревается по температурному графику, который зависит от температуры на улице. 27 февраля в Динской максимальная температура на улице составляла +20 градусов. Соответственно, котлы нагревались несколько слабее. Помимо многоквартирных домов на обеспечении котельной находится техникум и два больших общежития, и больше жалоб от местных жителей в учреждение не поступало.