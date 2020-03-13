Отопление, водопровод - без хлопот и круглый год!

С наступлением теплой погоды многие начинают строительные или ремонтные работы. И когда дело доходит до систем водоснабжения, отопления, вентиляции или установки сплит-систем, встает вопрос: как смонтировать все грамотно, выгодно и без негативных последствий?

Самый разумный выход в такой ситуации - довериться опытному специалисту, у которого есть штат грамотных, сертифицированных мастеров (а при работе с газовым оборудованием - котлы, колонки - обязательно проверяйте наличие сертификатов у мастеров) и положительные отзывы.

Например, у Василия Вислогузова есть сертификат на установку газовых котлов. Также ему можно доверить работы по монтажу отопления (включая теплый пол), водоснабжения, отведения и водоочистке. За 12 лет на рынке специалист очень хорошо себя зарекомендовал.

Василий работает только своим инструментом, по современным технологиям с использованием новейшего оборудования - сухое алмазное бурение, мелкосварочные работы и т. д.

Прежде чем нанимать мастера, необходимо, чтобы он выехал на место, осмотрел фронт работ, проконсультировал по использованию тех или иных материалов, составил смету, согласовал стоимость, и уже тогда можно заключать договор.

Василий Вислогузов предоставляет 4 коммерческих предложения в течение дня (от эконом- до премиум-вариантов), смета тоже будет готова в короткие сроки. Клиент сразу будет понимать, в какую примерно сумму обойдется работа с материалами. При заключении договора мастер дает гарантию на свою работу - 5 лет. Кроме того, он исправит ошибки “горе-работников”, переделает некачественную работу.

А консультация, выезд и замер у него по Динскому району бесплатны. За отдельную оплату может выехать и за пределы нашего района - по всему Краснодарскому краю. Работает как в будни, так и в выходные.

Кроме того, Василий убирает объект до и после выполнения работ. Владельцу не придется тратить свое время, вымывая жилье.

При монтаже лучше использовать расходный материал и оборудование проверенных европейских компаний. Чтобы не пришлось платить дважды. А где найти и как приобрести, Василий Вислогузов расскажет и поможет в покупке и доставке.

Для пенсионеров у него индивидуальные условия.

⠀И напоследок, если вам необходимы:

монтаж отопления, включая теплые полы;

монтаж водоснабжения, водоочистки и водоотведения;

замена или установка котлов;

ремонт и обслуживание систем отопления и кондиционирования;

установка сплит-систем;

ремонт, обслуживание или чистка сплит-систем,

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звоните Василию Вислогузову: 8 (905) 475-01-10; 8 (918) 685-54-17.

Instagram: @vasilii_visloguzov