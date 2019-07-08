В Динском районе отравились дети

В начале июля в Динскую ЦРБ поступил трехлетний ребенок с серьезными повреждениями желудочно-кишечного тракта. Взрослые оставили на виду бутылку с жидкостью для розжига, ребенок решил, что это вода, и выпил.

Также в первую неделю июля в Динскую ЦРБ поступили двое детей с медикаментозными отравлениями гипертензивными препаратами. Как стало известно «РВС», с такими случаями этим летом медики сталкиваются один-два раза в неделю. Практически во всех случаях дети находились в гостях у бабушек, где в доступном месте находились таблетки от давления.

Медики отмечают, что с медикаментозным отравлением в основном поступают дети до пяти лет.

Врачи Динской ЦРБ убедительно просят родителей не бросать детей без присмотра, хранить лекарства и бытовую химию в недоступных местах. Такие отравления могут оставить последствия на всю жизнь, так как они дают большую нагрузку на печень, сердце и мозг.

Напомним, "РВС" писала о том, что 30 августа 2018 года , в Динскую ЦРБ поступила малышка 1 года и 11 месяцев с отравлением уксусной эссенцией. Мама была в соседней комнате, ребенок отправился на кухню, открыл холодильник и взял из дверцы бутылочку с жидкостью. После этого девочка налила эссенцию в кружку и сделала глоток. В слезах малышка побежала к маме. Незамедлительно родители обратились за помощью к медикам.

23 августа 2018, двухлетний малыш из поселка Зеленопольского (населенный пункт относится к Краснодару, но ребенок всегда получал медицинское обслуживание в Агрономе) нашел в доме средство для мытья автомобилей, содержащее щелочь, открыл его и глотнул. Родители, увидев, что произошло, в этот же момент вызвали скорую помощь.



21 августа в Динскую ЦРБ поступил годовалый мальчик из Новотитаровской.Были подозрения, что ребенок глотнул химическую жидкость. Но здесь, в отличие от предыдущей истории, все обошлось легкой формой. В скором времени маленького пациента выписывают.



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