Отстрел фазанов на территории дачного товарищества — законно ли?

В редакцию «РВС» обратилась возмущенная жительница дачного товарищества «Дачник». По ее словам, 10 января на территории дачного товарищества, вблизи ее дома двое мужчин вместе с несовершеннолетним ребенком производили отстрел фазанов.

Как пояснила женщина, уже больше трех лет каждый сезон возникают конфликтные ситуации с охотниками, которые приходят на территорию дачного товарищества и охотятся на дичь. Какое-то время охота там не проводилась, однако в этом году мужчины с ружьями появились вновь. Охотились на фазана с дробью. Женщина жалуется, что эта дробь постоянно отлетает на их участок. К тому же у нее есть дети, и подобные мероприятия могут закончиться трагедией: по России достаточно случаев, когда во время охоты на животных по роковой случайности погибали люди.

Женщина снимала происходящий диалог с охотником на видео. Тот утверждал, что ружье разряжено, а подстреленного фазана он просто нашел на земле, однако все равно охотник забрал дичь с собой. При этом рядом присутствовал несовершеннолетний мальчик, судя по всему, сын охотника. Компаньон по охоте ретировался чуть ранее, как только заметил возмущенных жителей «Дачника». Мужчина с ребенком удалился чуть позднее.

После инцидента женщина обратилась к егерю, который отвечает за угодья на территории «Дачника». Тот прислал инспектора, занимающегося отловом браконьеров, но было уже поздно, так как охотники уехали.

«РВС» обратилась в Динскую районную организацию Краснодарской краевой общественной организации охотников и рыболовов. Там сообщили, что об инциденте им ничего неизвестно. Также в организации охотников и рыболовов ответили, что на территории «Дачника» охота разрешена, с поправкой на законодательство, что охотничьи мероприятия должны проводиться в радиусе 200 метров от жилых помещений. Сезон отстрела птицы был как раз до 10 января.