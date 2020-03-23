Отстрел собак - вечная тема для споров

Отстрел бродячих собак — пожалуй, вечная тема для споров. Можно насчитать сотни публикаций по этому вопросу, и никогда нельзя будет прийти к единому выводу. Кто-то говорит о гуманизме и сострадании, кто-то будет восклицать об ответственности людей, а кто-то станет резонно отмечать о потенциальной опасности бродячих стай собак. Динскую этот вопрос, как показало время, стороной не обходит и всегда стоит остро.





С 1 января 2020 года запрещено выгуливать собак потенциально опасных пород без поводка и намордника в неогороженной специальной территории или территории, которая принадлежит владельцу собаки. К списку потенциально опасных собак отнесли такие породы, как: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Также под санкции попали контактные зоопарки и строгий запрет содержании дома диких животных. Под особую регуляцию попали и приюты для животных. Теперь их владельцы классифицируются как обычные владельцы домашних животных, и категорически запрещается умерщвление животных в этих заведениях, за исключением случаев, когда это предписывается ветеринаром ввиду тяжелой болезни питомца.

Но самый интересный момент во всех этих нововведениях — запрет на отстрел бродячих животных. Теперь полагается производить отлов животных, транспортировку их в специальные заведения, лечить, стерилизовать, ставить неснимаемую метку и отправлять в прежнее место обитание с фиксированием выпуска животного на видео.

В редакцию «РВС» обратилась женщина, которая утверждала, что стала свидетелем действий так называемых «догхантеров» - людей, которые занимаются отстрелом бродячих животных. По ее словам, производился отстрел на улице Калинина в Динской. На замечания мужчины не реагировали.

В администрации Динского района пояснили, что раньше каждое поселение самостоятельно регулировало данный вопрос, и заключало договор с фирмами, которые занимаются отстрелом бродячих животных. То есть по данному факту посоветовали обратиться в поселение, где этот факт был непосредственно замечен.

"РВС" обратилась в администрацию Динской. Там пояснили, что все службы работают на уровне закона, так как питомников в Динской нет.

Проблема бродячих стай до сих пор актуальна, и жители делятся на два лагеря — те, кто неравнодушен к жизням собак и те, кто переживает за свою и детскую безопасность. В случаях, когда псы могут напасть на ребенка, вопросы гуманизма отходят на второй план. И иногда решение этого вопроса стоит между плохим и очень плохим выбором. Даже многие авторитетные зоозащитники признают, что новое законодательство очень двояко может отразиться на жизнях бродячих собак и людей — из-за финансов, затрат времени и общего положения дел. Ведь по сути стаи никуда не денутся, так как они в любом случае окажутся на воле.

Илья Тайдаков