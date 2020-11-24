Новотитаровцы:

Когда в Новотитаровской поликлинике появится детский стоматолог? Этот вопрос интересует местных жителей.

“В Динскую постоянно нет возможности ездить. Ребенку нужно лечить молочные зубы. Пришли в платную, а там сказали, 3500 рублей один зуб. А ведь раньше в Новотитаровской поликлинике был прекрасный детский стоматолог. Что же делать теперь? Планируется ли появление этого специалиста у нас в поликлинике?” – рассказала о наболевшем молодая мама.

Как рассказал главный врач Динской ЦРБ Сергей Чикишев, стоматологическую помощь детскому населению станицы Новотитаровской оказывают врачи-стоматологи общей практики в объемах трудовых функций, соответствующих професиональным стандартам.

“В случае необходимости оказания медицинской стоматологической помощи в сложных клинических ситуациях врачами-стоматологами общей практики Новотитаровской районной больницы №1 пациенты беспрепятственно направляются в специализированные кабинеты Динской стоматологической поликлиники”, – объяснил главврач.