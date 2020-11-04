Отсутствие приютов как основная проблема в отлове бездомных собак

Ситуация в Динском районе обостряется из-за нападений беспризорных собак на взрослых и детей. Динчане негодуют. Нам в редакцию массово присылают сообщения, фото и видео стай собак. Люди обращаются в администрацию сельского поселения, по их словам, заявлений там накопилось уже много, а псы до сих пор бродят по улицам.

В сельхозуправлении ссылаются на трудности с проведением аукциона для отлова бездомных собак из-за изменений с 2020 года пунктов в законе 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, статья 16 регулирует деятельность приютов для животных. Здесь как новые требования к условиям содержания животных, так и новые обязанности для руководства и персонала приютов. Статья достаточно большая. Самое главное изменение, которое она несет, – запрет на умерщвление животных, содержащихся в приюте, за исключением такой необходимости для прекращения страданий нежизнеспособных животных. Будет введен ужесточенный контроль.

Статья 18 касается бездомных животных. А именно: процедуры отлова, содержания, поиска владельцев или возвращения животного в прежние места обитания.

По этой статье применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается

Обязательства для владельцев приютов пополнились законом. Это заставляет задуматься, прежде чем брать на себя ответственность за животного. Однако на данный момент в муниципалитете и близлежащих районах и приютов нет, чтобы у них были места для содержания животных, не говоря уже об условиях.

Уполномоченными сотрудниками сельхозуправления произведен расчет периода содержания животного в приюте. С учетом новых требований, которые включают в себя множество процедур, время нахождения в приюте составляет 26 дней.

Далее для аукциона определили сумму для оказания услуг по отлову и содержанию животного. По одному лоту она составила 3011 руб., а по второму - 3062 руб. Из расчета, что в июле выделено две суммы - 201800 рублей на отлов 67 бездомных животных и еще 238900 рублей на отлов 78 бродячих собак. Для сравнения: в Московской области сумма для отлова собак за единицу услуги составляет выше 10000 рублей.

Как считают в сельхозуправлении, это ещё один камень преткновения для проведения аукциона. Приюты просто не хотят заморачиваться за столь небольшую сумму. Но если бы сумму еще можно было отрегулировать, то определиться с приютом нет возможности. Потому что лицензированных приютов, которые готовы оказать услуги по всем статьям закона, в нашем и близлежащих районах нет.

Напомним, в 2018 году предыдущий глава района Сергей Пономарев выступил с инициативой, чтобы организовать приют. Общественность его поддержала.

«Чтобы обсудить, как это должно выглядеть на практике, специалисты районного управления сельского хозяйства провели рабочую встречу, на которую пригласили представителей Краснодарской краевой общественной благотворительной организации «Клуб защиты животных», правоведов и волонтеров. За круглым столом дискутировали на тему, какой должна быть форма организации приюта по защите бездомных животных", - так сообщалось 30 июня 2018 года на официальном сайте районной администрации.

Это свидетельствует лишь о том, что проблема была уже тогда и ее собирались решать, но до сих пор прогресса не наметилось.

Мы будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Вернутся ли чиновники к обсуждению вопроса с организацией приюта или найдут другой вариант, покажет время, а пока придется соблюдать все меры осторожности, чтобы не стать жертвой бездомных собак.

Наталья Бережная.