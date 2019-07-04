Ответственность за рост смертности на Кубани перейдёт на главврачей

Вчера, 3 июля, на расширенной коллегии краевого Минздрава вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что главным врачам больниц Краснодарского края грозит дисциплинарное взыскание за рост смертности среди пациентов.

«С сегодняшнего дня будут применяться меры дисциплинарного взыскания в отношении всех руководителей медицинских учреждений, допустивших серьезное повышение показателей смертности. Не только мы, но и вы лично отвечаете за то, что происходит в крае и выполнение нацпроекта», - заявила она.

Но есть и успехи, значительное уменьшение младенческой смертности, которая достигла 2,9 промилле на тысячу живых новорожденных. По этому показателю Кубань находится на седьмом месте в РФ.

Тем не менее, в сравнении с прошлым годом показатель общей смертности вырос на 3,2 %. На сегодня он составляет 12,9 человек на тысячу населения.

Также вице-губернатор выделила несколько районов края, где особенно заметно повышение смертности: Успенский, Тихорецкий, Новопрокровский, Усть-Лабинский и Белоглинский районы.

По статистике средняя продолжительность жизни на Кубани составляет 73,85 лет. По планам национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году этот показатель планируется довести до 83 лет.

«Роста общей продолжительности жизни можно добиться только снижением общей смертности» - отметила в конце собрания вице-губернатор.

То, что смертность превышает рождаемость говорит и статистика предоставляемая отделом Динского ЗАГСА. Так В Динском районе с 27 июня по 3 июля было зафиксировано всего 25 рождений и 35 смертей.