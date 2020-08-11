ПАО «Кубаньэнерго»: «Осторожно, мошенники»

В Филиале «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети назвали продавцов энергощитов мошенниками.

Напомним, в Динском районе выявлены случаи продажи «обязательных» приборов – стабилизаторов напряжения, которые навязывают жителям лже-энергетики.

«Продавцы» убеждают граждан, в основном пожилых людей, приобрести у них всего за несколько тысяч рублей (!) «чудо-прибор», который в действительности является обычным прибором для проверки напряжения.

Призываем жителей быть бдительными в общении с незнакомыми людьми и не попадаться на уловки мошенников», – обращаются специалисты «Россети Кубань».

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