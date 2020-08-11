ПАО «Кубаньэнерго»: «Осторожно, мошенники»
В Филиале «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети назвали продавцов энергощитов мошенниками.
Напомним, в Динском районе выявлены случаи продажи «обязательных» приборов – стабилизаторов напряжения, которые навязывают жителям лже-энергетики.
«Продавцы» убеждают граждан, в основном пожилых людей, приобрести у них всего за несколько тысяч рублей (!) «чудо-прибор», который в действительности является обычным прибором для проверки напряжения.
Призываем жителей быть бдительными в общении с незнакомыми людьми и не попадаться на уловки мошенников», – обращаются специалисты «Россети Кубань».
Несколько фактов в дополнение к теме:
Компания «Россети Кубань» не занимается продажей приборов-стабилизаторов!
Сотрудники компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») при исполнении своих профессиональных обязанностей (например, проверка приборов учета электроэнергии у населения) в обязательном порядке всегда имеет при себе служебное удостоверение сотрудника компании, которое он обязан предъявить по первому требованию.
В служебном удостоверении сотрудника компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») указаны ФИО должность, заверенные подписью директора и печатью предприятия (например, филиала Краснодарские электрические сети).
Если вам показалось что-то подозрительным, вы можете позвонить оператору горячей линии компании «Россети Кубань» по телефону 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.
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