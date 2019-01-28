Парень из Красносельского спас пропавшую женщину

Парень из Красносельского спас пропавшую женщину
На Фото Николай справа

Парень из Красносельского спас пропавшую женщину

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10 часов назад БлагодарностьДинской районПропал человекСпас женщину

В редакцию «РВС» обратились родственники Ирины Бабенко. Они выражают огромную благодарность парню, оказавшему помощь женщине и волонтерам, участвовавшим в поисках.

Напомним, ранее «РВС» писала, что 25 января 2019 года Ирина Бабенко не вернулась с работы домой. 28 января ее нашли. Как рассказали родственники женщины, ей стало плохо на автостанции, она упала и ударилась головой. Рядом оказался молодой человек, который вызвал скорую и дождался приезда медиков. Семье Бабенко удалось найти парня, им оказался Николай Булах из села Красносельского.

Сейчас женщина находится в реанимации краевой больницы.

Николай Булах рассказал журналисту «РВС», что он увидел как женщина упала и принял меры. Молодой человек признался, что в его жизни уже были похожие ситуации. Но ничего особенного в своих действиях он не находит.


Я уверен, что любой человек из компании, в которой я общаюсь, поступил бы также
Николай Булах

Комментарии

нина
нина 7 часов назад

молодчина, Николай!

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4
Васюринская
Васюринская 5 часов назад

Школа, больница или администрация, поощрите парня!

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