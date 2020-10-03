Парень, который забрал куст у чужого дома, извинился перед хозяевами

Парень, который забрал куст у чужого дома, извинился перед хозяевами

Парень, который забрал куст у чужого дома, извинился перед хозяевами

  214
позавчера Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского района

Продолжение истории про парня, который вырвал куст хризантем с клумбы у дома на ул. 70 лет Октября в Динской. Ранее мы публиковали видео.

После публикации этот молодой человек написал в редакцию “РВС”, чтобы объясниться и обратиться к хозяевам с извинениями.

“Уважаемые подписчики РВС! По своей глупости я вырвал куст хризантемы на клумбе для своей прабабушки-пенсионерки. Искренне извиняюсь перед хозяевами данного участка. Сегодня съездил к хозяйке дома, попросил извинений, она оказалась доброжелательной и хорошей женщиной. Сказала, что возмещать ущерб не нужно. Благодарен ей, ещё раз извиняюсь, больше такого с моей стороны не повторится”,  отметил парень.

Комментарии

Гость
Гость позавчера

Ну хоть не совсем моральным уродом оказался,но все равно, воровать даже ради такой благой цели как подарок прабабушке нельзя!!! ну что ж...простить и отпустить;-)

Ответить
1
Андрей К.
Андрей К. позавчера

Раздули историю!!!неужели писать больше нечего или все у нас в районе в порядке?
Как будто никто по юности с клумб своей девушке розы не ломал...интелегенты блин

Ответить
0